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D-100'de kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolunun Gebze kesiminde servis minibüsüyle tır çarpıştı. Tırın devrilmesi sonucu Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

3. Sayfa 06.09.2022, 17:40
D-100'de kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Kara yolunun Ankara istikametinde seyreden C.Y. idaresindeki 04 AAK 259 plakalı konteyner yüklü tır, Barış Mahallesi mevkisinde D.Y'nin kullandığı 41 P 9842 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından devrilen tır, kara yolunu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Minibüste yaralanan sürücü ile 4 yolcu, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta uzun araç konvoyu oluştu, ekipler sürücüleri başka güzergahlara yönlendirdi.

Kara yolları ekiplerinin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
#kocaeli #D 100 #İstanbul #kaza
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