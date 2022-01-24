Çorum'da trafik kazası: 15 yaralı
Çorum'da meydana gelen trafik kazasında devrilen yolcu otobüsündeki 15 kişi yaralandı.
3. Sayfa 24.01.2022, 19:02
Çorum'un Alaca ilçesinden Ankara'ya giden Deniz Duru'nun kullandığı 19 LP 816 plakalı yolcu otobüsü, Eskiyapar köyü mevkisinde devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 15 kişi, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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