Çorum'da köy muhtarı silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar'dan (50) haber alamayan yakınları, çalışmak için gittiği tarlayı kontrol ettiklerinde Sayar'ı silahla vurulmuş halde yerde hareketsiz yatarken buldu.
3. Sayfa 25.12.2022, 13:37
Çorum'da bir köy muhtarı, tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Uğrak köyü muhtarı Yaşar Sayar'dan (50) haber alamayan yakınları, çalışmak için gittiği tarlayı kontrol ettiklerinde Sayar'ı silahla vurulmuş halde yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, vücudunda mermi izleri bulunan Sayar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sayar'ın cenazesi, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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