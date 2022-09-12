Çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu
Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bir erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere otopsiye gönderildi.
3. Sayfa 12.09.2022, 13:23
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu.
Kale Mahallesi’nde çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebeği fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede inceleme yaptı.
Ekipler, yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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