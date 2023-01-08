banner38

Çöp evde bulunan çocuğun teyzesinin 30,5 yıl hapsi istendi

Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun teyzesi hakkında, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "ihmalli davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "çocuğa karşı eziyet suçlarından" 30 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

3. Sayfa 08.01.2023, 14:53 08.01.2023, 16:59
Çöp evde bulunan çocuğun teyzesinin 30,5 yıl hapsi istendi

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde dairenin kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatılan ve evin geçen yılın temmuz ayındaki tahliyesi sırasında kapısı kilitli odada 9 yaşındaki yeğeni bakımsız halde Kamuran Pınar A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Teyze hakkında "İhmali davranışla kasten adam öldürmeye teşebbüsten" 15 yıla, "çocuğa karşı eziyetten" 8 yıla ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 7 yıl 6 aya kadar toplamda 30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianame, Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Kamuran Pınar A, müşteki Yasemin'in ablası olduğunu, yeğeninin 8-9 aylık olduğu zamandan beri yanlarında kaldığını, iddia edildiği gibi zorla onu almadıklarını ileri sürdü.

Mağdur çocuk C.M.A. Antalya'da alınan ifadesinde, teyzesini annesi olarak bildiğini anlattı.

Evde teyzesiyle mutlu olduğunu aktaran çocuk, son zamanlarda paralarının kalmadığını, teyzesi ve kuzeninin kendisinden gizli bir şeyler yediğini, suların kesik olmasından dolayı hiç banyo yapmadıklarını ifade etti.

C.M.A, teyzesi ve kuzeninin çöp atmama takıntısı olduğunu, o nedenle dairenin çöp ev olduğunu, evde yatarak vakit geçirdiğini anlatarak teyzesinin ara sıra kendisine vurduğunu belirtti.

Bazen ceza olarak kendisini tek ayak üzerinde beklettiklerini dile getiren C.M.A, tırnaklarının neden kesilmediğini hatırlamadığını, saçlarını ise kendisine yakıştığı için uzattıklarını kaydetti.

Çocuğun annesi Yasemin A'nın eski eşi U.Ç. de kadının evli oldukları dönemde bir erkek çocuğuna hamile olduğunu ancak bebeği düşürdüğünü kendisine söylediğini, C.M.A'nın oğlu olduğunu düşündüğünü anlattı.

İddianamede Kamuran Pınar A'nın kızı E.Z.A'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle soruşturmasının ayrı yürütüleceği aktarıldı.

"Bulunmasaydı ölebilirdi"

İddianamede sanık hakkında düzenlenen sağlık raporuna da değinilerek, Kamuran Pınar A'nın suçları esnasında ceza sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı ve zayıflığının saptanmadığı ifade edildi.

Savcılığın talebi üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca tanzim edilen rapora da yer verilen iddianamede, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar olabileceği, bunun C.M.A. bulunmasaydı ölümüne sebebiyet vereceği kaydedildi.

İddianamede, dosya kapsamındaki fotoğraflara göre de çocuğun 1 yıl odada kilit altında tutulduğu, mağdurun tuvalet ihtiyacını bulunduğu odada karşıladığı ve C.M.A'nın annesinin şikayetlerine rağmen çocuğun teslim edilmediği yer aldı.

Kamuran Pınar A'nın, 30,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlanacak.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 16 29
7. Konyaspor 17 27
8. Kayserispor 17 24
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 17 20
11. Giresunspor 17 20
12. Gaziantep FK 16 18
13. Kasımpaşa 17 18
14. Ankaragücü 17 17
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 12
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 30
4. Atletico Madrid 15 27
5. Villarreal 16 27
6. Athletic Bilbao 15 25
7. Real Betis 15 25
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Almeria 16 18
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Cadiz 16 15
18. Espanyol 16 14
19. Sevilla 15 12
20. Elche 16 4
banner23