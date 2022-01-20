Çöken çatının altında kalan kadın öldü
Kahramanmaraş'ta kar kütlesini taşıyamayıp çöken çatı altında kalan kadın öldü, torunu ise yaralandı.
3. Sayfa 20.01.2022, 18:55
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Mustafa Meydanı'ndaki bir iş yerinin önündeki çatı, üzerindeki kar kütlesi nedeniyle çöktü.
Çatının altında kalan Anife Kırmızı (51) ve torunu yaralandı.
Çevredekilerce çıkarılan nine ve torunu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Kırmızı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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