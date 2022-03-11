Çocuk parkında ölü bulunan hakim toprağa verildi
Bursa'da dün çocuk parkında ölü bulunan hakimin cenazesi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.
3. Sayfa 11.03.2022, 15:56
Afyonkarahisar'a getirilen Ç.B'nin cenazesi Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye, Ç.B'nin yakınları, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve vatandaşlar katıldı.
Bursa'da görevli hakim dün, çocuk parkında ölü bulunmuştu.
Kaynak: AA
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