Çobanlar arasında arazi anlaşmazlığı: 3 ölü, 1 yaralı
Niğde'de çobanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 25.07.2022, 11:54
- Niğde'de çobanlar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Çayırlı köyü Küçükmeşe mevkisinde karşılaşan çobanlar Yılmaz C. ve Murat C. kardeşler ile Erdoğan K. ve Murat K. kardeşler arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda, taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş etti.
Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Erdoğan K, Murat K. ve Yılmaz C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Murat C. ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazeler otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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