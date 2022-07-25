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Çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü.

3. Sayfa 25.07.2022, 10:11
Çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

İddiaya göre, Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri O.T, M.T. ve K.P’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
#çoban #cinayet
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