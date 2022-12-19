Cizre'de korkunç kaza! 4 ölü, 2 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 19.12.2022, 14:21 19.12.2022, 14:54
Kadir Çapın yönetimindeki 34 GR 3413 plakalı tır, İnci köyü mevkisinde Orhan Bayram idaresindeki 27 AIL 003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Orhan Bayram, Nurettin ve Zafer Üstev ile Melik Kırmızıgül yaşamını yitirdi, tır sürücüsü Kadir Çapın ve Nursait Edis yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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