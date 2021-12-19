Cip 20 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bektaş Ö. (25) idaresindeki 16 V 4299 plakalı cip, kar yağışının da etkisiyle 20 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
3. Sayfa 19.12.2021, 09:26
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı.
Bektaş Ö. (25) idaresindeki 16 V 4299 plakalı cip, kar yağışının etkili olduğu Boğazova Yaylası'nda yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Özgür D. yaralandı.
Bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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