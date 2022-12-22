Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında trafik kazası sonrası 5 kilometre tır kuyruğu oluştu
Ardahan'da, Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısında meydana gelen trafik kazası sonrası 5 kilometreyi aşan tır kuyruğu meydana geldi.
3. Sayfa 22.12.2022, 23:20
Alınan bilgiye göre, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısının Gürcistan tarafında tır kazası meydana geldi.
Kaza sebebiyle işlemlerde aksama yaşanması dolayısıyla Gürcistan tarafının yanı sıra Türkiye bölümünde de tır kuyruğu oluştu.
Çıldır ilçesine bağlı Kenarbel köyü yakınlarına kadar uzanan kuyruk, yaklaşık 5 kilometreyi buldu.
Kaynak: AA
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