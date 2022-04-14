Çift katlı İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda çift katlı İETT otobüsü seyir halindeyken yangın çıktı. İETT otobüsünde büyük hasar oluştu.
3. Sayfa 14.04.2022, 15:05
Beylikdüzü-Taksim seferini yapan Fırat Aras idaresindeki İETT otobüsünde Tarlabaşı Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Motor kısmında çıkan yangını fark eden otobüs şoförü aracı durdurdu, yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın, otobüste büyük çapta hasara yol açtı.
Araçtaki yangın nedeniyle bölgede trafik akışında yoğunluk oluştu.
Kaynak: AA
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