Cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da cezaevi önünde silahlı saldırıya uğrayan kişinin öldüğü bildirildi.
3. Sayfa 08.07.2022, 11:28
Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan yakınını ziyarete giden Muhittin B, cezaevi önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, Muhittin B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Muhittin B'nin cesedi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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