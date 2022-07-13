Çakmak gazı tüpü patladı: 4 yaralı
Karaman'da bir evde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Meydana gelen olayda 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 13.07.2022, 08:56
İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 798 Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katında, çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Olayda evde bulunan Ali Doğan, Yusuf Bakıcı, İsmail Etem Yıldız ve Mahmut Arı yaralandı.
Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Patlama sonucu evde ve apartman önünde bulunan bir araçta hasar meydana geldi.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: AA
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