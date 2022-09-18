Bursa'da "yan baktın" tartışması büyüdü
Bursa'da metroda yolculuk sırasında çıkan tartışma büyüdü. Tartışma sonucunda bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.
3. Sayfa 18.09.2022, 01:24
İş yerinden çıktıktan sonra evine gitmek için metroya binen Deniz T. (30) ile diğer yolculardan E.E. (22) arasında "yan bakma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüdü.
E.E, cebinden çıkardığı bıçakla Deniz T'yi karın ve kol kısmından yaraladı.
Ataevler Metro İstasyonu'nda yolcuların yardımıyla perona alınan Deniz T. için 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.
İlk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Deniz T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaçan E.E. ise Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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