Bursa'da silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı
Bursa'da hobi bahçesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 10.12.2022, 12:32
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi yakınındaki hobi bahçelerinde sohbet eden Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz Kiraz'ın yanına gelen Furkan G, bu kişilere tabancayla ateş etti.
Şahbaz ve Bayram olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Kiraz ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Saldırı sonrasında aracıyla kaçan şüpheli Yalova'da yakalandı.
Kaynak: AA
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