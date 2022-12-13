Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 13.12.2022, 01:36
Alınan bilgiye göre, Ramazan B. (38), husumetli olduğu Emre Rahman Yelseli'yi (25) yaşadığı Küçükkumla Mahallesi'nden otomobiline alarak konuşmak için Kumla Mahallesi'ne götürdü.
Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan B. Yelseli'yi bıçakla göğsünden, Yelseli de Ramazan B'yi tabancayla bacağından yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Yelseli'yi Gemlik Devlet Hastanesine, Ramazan B'yi ise Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yelseli hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ramazan B. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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