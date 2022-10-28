Bursa'da kaza: 3 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Turan Ç. idaresindeki 16 T 0457 plakalı taksi ile Enes T'nin kullandığı 16 CLV 86 plakalı otomobil Gökdere Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, taksi sürücüsü Turan Ç, yanındaki yolcu Bayram Ö. ile diğer araçtaki Mustafa Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.