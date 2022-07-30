Bursa'da feci kaza! Baba ve oğlu öldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada i baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 30.07.2022, 08:58
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, aynı aileden iki kişi yaralandı.
Ovaakça Merkez Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan F.Y. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı tırla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü ve oğlu Mustafa Türkmen (9), kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçtaki anne Özlem Meryem (41) ve oğlu Emirhan Türkmen yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emirhan Türkmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü F.Y. gözaltına alındı.
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