Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

48 yaşındaki Kahraman Kepenek idaresindeki otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu, Orhangazi kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir eden 44 yaşındaki Halis Tevetoğlu'nun kullandığı otomobile çarptı.

Kazada Tevetoğlu ile aynı araçta bulunan Uğur Ruşen Doğan ve Serdar Kara, ayrıca diğer aracın sürücüsü Kahraman Kepenek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.