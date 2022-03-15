Bursa'da facia: Yol kenarındaki ağaca çarpıp 50 metre uçtu
Bursa'da yol kenarındaki ağaca çarpan araç 50 metre uçtu. Araçta bulunan iki kişi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 15.03.2022, 08:11
Bursa'da yol kenarındaki ağaca çarpıp taklalar atan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.
Hicret Er'in idaresindeki 34 RK 6207 plakalı otomobil, Merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaçlara çarpıp taklalar atarak yaklaşık 50 metre uçtu.
Kazada ağaçlar devrilirken otomobil ise hurdaya döndü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, sürücü Er ile yanında bulunan Serdar Demir'in (39) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin incelemelerinin ardından cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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