Boyabat'ta silahlı kavga: 1 ölü
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi vurularak hayatını kaybetti.
3. Sayfa 30.11.2021, 17:50
Sinop-Boyabat kara yolu Karacaören köyü mevkisinde bulunan bir benzin istasyonunda Mustafa C. ile Recep E. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurulan Recep E, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bıçakla yaralanan Mustafa C. ise sağlık ekiplerince 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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