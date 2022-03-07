Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurdu
Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan Zeynal Y. karısını av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.
3. Sayfa 07.03.2022, 11:06 07.03.2022, 11:10
Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.
İmamağa Mahallesi'nde Zeynal Y. ile eşi Remziye Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Zeynal Y, av tüfeğiyle eşini başından vurdu.
112 Acil Servis ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zeynal Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlı ile eşi Remziye Y'nin ayrı yaşadıkları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
Kaynak: AA
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