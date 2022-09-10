Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü
Bartın'da dün boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan Arzu Ar'ın (33) cenazesi, Geriş köyündeki evine getirildi.
Burada Ar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edilerek helallik alındı. Tabuta sarılıp "Anne bizi bırakma" diyerek ağlayan Ar'ın kızları Cemre (10) ile Alara'yı (7) yakınları teselli etti.
Cenaze, köy meydanında öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Öte yandan, olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilmesi sonucu yaralanan Metin Ar'ın da il dışındaki bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Metin Ar (49), Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkisindeki kaldırımda yürüyen boşanma aşamasında olduğu eşi Arzu Ar'ı çıkan tartışma sonrası bıçakla yaralamış, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Olaya tanık olan vatandaşlarca darbedilerek aynı hastanede tedavi altına alınan Metin Ar'ın, boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Arzu Ar'ı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla 8 aydır tutuklu kaldığı cezaevinden iki gün önce tahliye olduğu öğrenilmişti.
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