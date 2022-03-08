Boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde boşandığı gün damadı tarafından bıçaklanan kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 08.03.2022, 15:02 08.03.2022, 15:07
Alınan bilgiye göre, Y.T, Selimiye Mahallesi'ndeki bir öğrenci pansiyonunda çalışan kayınvalidesi E.G'yi çöpleri atmak için bahçeye çıktığında bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Y.T, polis merkezine giderek teslim oldu.
Kaynak: AA
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