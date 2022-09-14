Boş arazide ceset bulundu
Bahçelievler'de boş arazide bir kişinin cansız bedenini buldu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3. Sayfa 14.09.2022, 13:15
Bahçelievler'de boş arazide bir kişinin cansız bedeni ile yanında silah bulundu.
Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak'taki boş arazide bir kişiyi yerde yatar halde görenler, polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, söz konusu kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yanında silah da bulundu.
Cinayet ya da intihar şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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