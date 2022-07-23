Bolu'daki içme suyu zehirlenmesinden bir kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı'nda Bolu'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenmesi üzerine kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, "Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda olan bir hastamızı kaybettik. Dün gece oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız Kıbrıscık ilçesi nüfusuna kayıtlı." dedi.