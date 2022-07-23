Bolu'daki içme suyu zehirlenmesinden bir kişi hayatını kaybetti
Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 49 yaşındaki Eyüp Ertem, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
3. Sayfa 23.07.2022, 13:10
Kurban Bayramı'nda Bolu'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenmesi üzerine kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, AA muhabirine, "Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda olan bir hastamızı kaybettik. Dün gece oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız Kıbrıscık ilçesi nüfusuna kayıtlı." dedi.
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