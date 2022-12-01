Bolu Dağı Tüneli yakınında kaza
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli yakınında tır refüje çarptı. Kaza sonucu otoyolun Ankara istikametinde ulaşım yaklaşık 1,5 saat aksadı.
3. Sayfa 01.12.2022, 23:20
Seyfi Akbaş idaresindeki 31 AJR 829 plakalı tır, Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde arıza yaptı. Sürücünün kontrol amacıyla araçtan inmesinin ardından tır, geri giderek refüje çarptı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit ulaşıma kapandı. Bir süre emniyet şeridinden sağlanan ulaşım, tırı kurtarma çalışmasının başlatılmasıyla durduruldu. Güzergahı kullanan araçlar, Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından yeniden sağlandı.
Kaynak: AA
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