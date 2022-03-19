Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 30 yaralı
Bolu Dağı Tüneli içerisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Bolu Dağı Tüneli içerisinde aralarında tır, kamyon ve otobüsün de olduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
"30 civarında yaralı var"
Bolu Valisi Ahmet Ümit, kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Bölgede kar yağışının devam ettiğini, ekiplerin yollardaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ümit, "Normal şartlarda yollarımız açık ancak kış şartları nedeniyle kış yoğunluğunun da getirdiği bir sıkıntı var. Bu nedenle bunu bilerek hareket edelim, mecbur kalmadıkça yola çıkmayalım diye tavsiyede bulunabiliriz sürücülerimize. Normal şartlarda yolları açık tutmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." diye konuştu.
Tünel çevresinde kazalara müdahale etmek için özel ekiplerin bulunduğunu bildiren Ümit, zincirleme trafik kazası olduğu için takviye ekiplerin de gönderildiğini dile getirdi.
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