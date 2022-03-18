Bolu Dağı TEM otoyolu ulaşıma kapatıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nda TEM yolu ulaşıma kapatıldı. Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol ulaşıma kapatılırken, yoğun araç kuyrukları oluştu.

Yoğun kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı'nın TEM yolu trafiğe kapatıldı.

Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.