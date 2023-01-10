Bolu'da içme suyundan meydana gelen ölümle neyin neden olduğu belirlendi

Merkeze bağlı Yuva köyünde, geçen yıl 16 Temmuz'dan itibaren hastanelere başvuran 148 kişiden hayatını kaybeden 49 yaşındaki Ertem'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için 8. Adli Tıp İhtisas Kurumunca hazırlanan otopsi raporu tamamlandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eyüp Ertem'in şebeke suyunda tespit edilen "escherichia coli (koli basili)" bakterisinden kaynaklanan enfeksiyona bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ertem'in ailesinin "doktor kusuru" bulunduğu yönündeki şikayetine dair de inceleme yapıldı, ancak raporda "tedavi esnasında yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu" aktarıldı.

Ölüm olayının kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) ve gelişen sebeplerden dolayı yaşandığı vurgulandı.

Ayrıca, Ertem'in kanında sudaki kirlenmeden kaynaklı "arsenik" görüldüğü, ancak ölüme sebebiyet verecek derecede olmadığı ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor

Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Yuva köyündeki olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında köy muhtarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu birim yetkilisi ile elektrik teknikerine soruşturma izni verildi, Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli ilgili kişiler için de istenen soruşturma izninin verilmesi bekleniyor.

Sağlık Müdürlüğü personeliyle ilgili soruşturma izni verilip verilmeyeceği Ankara Bölge İdare Mahkemesince yapılacak inceleme sonrasında belli olacak.

Ayrıca soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde görevli "Adli Tıp", "Halk Sağlığı", "Enfeksiyon Hastalıkları" ve "Mikrobiyoloji" alanlarında uzman profesörlerden oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Bilirkişi heyetinin, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle ilgili soruşturma izninin verilip verilmeyeceğinin kesinleşmesinin ardından yapacakları inceleme sonucunda "kusur durumuna" ilişkin kanaatlerini ortaya koyacağı ve iddianamenin hazırlanacağı öğrenildi.

Olay

Yuva köyünde temmuz ayında içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, 1 kişi yaşamını yitirirken, 147'si taburcu edilmişti.

Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda, Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden HÜS tanısı konulmuştu.