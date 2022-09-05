Bolu'da feci kaza! 3 ölü, 1 ağır yaralı
Bolu'da hafif ticari araç Gerede gişelerine çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
3. Sayfa 05.09.2022, 10:26 05.09.2022, 10:28
Bolu'da hafif ticari aracın Gerede gişelerine çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç, Anadolu Otoyolu'na girmeye çalıştığı sırada Gerede gişelerine çarptı.
Kazanın etkisiyle araçta bulunan 4 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan 1 kişi ise sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan fındıklar çevreye saçılırken, araçların otoyola girişleri tek gişeden sağlanıyor.
Polis ve savcılığın bölgedeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: AA
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