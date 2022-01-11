Bolu'da feci kaza! 2'si çocuk 4 kişi öldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde, otomobil ile kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 11.01.2022, 18:25
Bolu'nun Göynük ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Aziz Asker (48) idaresindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, Bilecik-Nallıhan Sakarya kara yolu Sifyanlar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Erdinç Ş'nin kullandığı 14 ER 932 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, otomobil sürücü ile eşi Fadime (45), çocukları Beyzanur (20) ve Fatih Emre Asker'in (11) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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