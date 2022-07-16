Bolu'da 2 katlı ahşap ev yandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü fakat ev kullanılamaz hale geldi.
3. Sayfa 16.07.2022, 18:29
Göncek köyüne bağlı Gülderesi Mahallesi'nde Hüseyin K'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köy sakinleri, yandaki büyükbaş hayvanları tahliye ederek itfaiye ve orman ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Mudurnu Belediyesi İtfaiyeleri Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yanan evin yakınında bulunan iki konut da alevlerin sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Sağlık ekipleri de Hüseyin K'nin sinir krizi geçiren eşine olay yerinde müdahale etti.
Köy sakinleri ve jandarma personelinin desteğiyle söndürülen yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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