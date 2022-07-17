Boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran kahraman baba kendini kurtaramadı
Niğde'de gölde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki kızını kurtaran baba, hayatını kaybetti.
3. Sayfa 17.07.2022, 10:51
Alınan bilgiye göre, Bozköy beldesinde yaşayan Sıtkı Gülsoy (42), ailesiyle piknik yapmak için Narlıgöl'e geldi.
Bir süre sonra göle giren 14 yaşındaki kızı Yağmur Gülsoy'un boğulmak üzere olduğunu gören baba, çocuğunu kurtarmak için göle girdi.
Kızını güvenli alana götüren baba, suda gözden kayboldu.
Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mersin'den gelen dalgıç polislerin arama çalışması sonucu Gülsoy'un cansız bedenine ulaşıldı.
Gölden çıkarılan Sıtkı Gülsoy'un cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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