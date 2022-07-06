Bodrum'da kamyonetle otomobil çarpıştı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştı. Çarpışma sonucunda 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 06.07.2022, 01:46 06.07.2022, 16:13
Abdulkadir I'nın kullandığı 38 YL 694 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Yeni Hastane Kavşağı'nda Veysel U. idaresindeki 48 E 3378 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Abdülkadir I. itfaiye, 112 Acil Servis ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği'nin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan bazı yaralı yakınları, görüntü almaya çalışan gazetecilere sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Araya giren vatandaşlar yaşanan gerginliği güçlükle yatıştırdı.
Kaynak: AA
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