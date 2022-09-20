Bitlis'te kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarptı. Kaza sonucu iki kişiden biri öldü, ağır yaralanan diğer kişi hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 20.09.2022, 22:34
Karşıyaka Mahallesi'nde M.E. yönetimindeki 34 CJP 217 plakalı kamyonet, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Kaplan ile Mehmet Nafiz Akdağ'a çarptı.
Durumun haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kamyonetin çarptığı Kaplan, olay yerine hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Akdağ ise ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü M.E. gözaltına alındı.
Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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