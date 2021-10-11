Bir servis kazası daha: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Lise öğrencilerini taşıyan Mustafa Kara idaresindeki 80 EH 737 plakalı öğrenci servisi, kırsal Gerdek Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücüyle, araçtaki 5 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri 6 yaralıyı Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı öğrencilerden İrem Çevik (15) buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı sürücünün Şanlıurfa'da bir hastaneye sevk edildiği, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vali Abdullah Erin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Bozova Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti, ailelerle görüştü.