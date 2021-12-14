Bir haftadır aranıyordu, cesedi nehirde bulundu
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan 39 yaşındaki İbrahim Gümüş'ün cansız bedeni nehirde bulundu.
3. Sayfa 14.12.2021, 12:40 14.12.2021, 12:39
Geçen hafta çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan İbrahim Gümüş'ün (39) ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, Gümüş'ün son olarak merkeze bağlı Çardak Mahallesi mevkisinde görüldüğü belirlendi.
Bunun üzerine AFAD ve Kocaeli Dalgıç Polis birimi ekipleri, sabah saatlerinde Sakarya Nehri'nde arama çalışması başlattı.
Gümüş'ün cesedi, Çardak Köprüsü mevkisinde bulundu.
Ceset, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.
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