Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Bozüyük ilçesinden kent merkezi istikametine seyreden Berkan İpek (42) kontrolündeki 26 FD 699 plakalı otomobil, Akasya Altı mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü İpek ve araçta yolcu olarak bulunan Sezgin İstekli (45) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sezgin İstekli, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.