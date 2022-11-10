Bilecik'te tavuk eti yüklü tır yanarak kullanılmaz hale geldi
Bilecik'te seyir halindeyken alev alan tavuk eti yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
3. Sayfa 10.11.2022, 19:14
Alınan bilgiye göre, Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyreden Bayram Büyükdurakoğlu yönetimindeki 14 AAJ 556 plakalı tavuk eti taşıyan tırın motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyükdurakoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken, araçtaki etler de zarar gördü.
Kaynak: AA
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