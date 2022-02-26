Bıçaklı kavga: 2 yaralı
Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralı şekilde hastaneye sevk edildi.
3. Sayfa 26.02.2022, 15:41 26.02.2022, 15:44
Alınan bilgiye göre, D.İ. ve E.K. ile kardeş oldukları öğrenilen Ö.F.S. ve K.S arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan D.İ. ile E.K, sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından D.İ. Erzurum, E.K. ise Elazığ'a sevk edildi.
Öte yandan, kavgaya karışan Ö.F.S. ile K.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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