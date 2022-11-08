Beyoğlu'nda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu’nda trafikte yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Halıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir parkta 23 Ekim’de saat 17.50 sıralarında silahlı kavga olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarda kimlik bilgileri belirlenen F.S, E.D, C.Y, Z.Ö, E.D.G, H.B.A. ve M.A. isimli kişilerin yol verme nedeniyle daha önce tartıştığı ve bunun üzerine aynı mahallede bulunan bir parkta buluşmak için anlaştıkları belirlendi.
Tarafların parkta buluştuktan bir süre sonra aralarında arbede çıktığı, arbedede F.S. ve E.D. isimli kişilerin silahla yaralandığı tespit edildi. F.S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kalçasından yaralanan E.D'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olaya karıştığı tespit edilen C.Y, Z.Ö, E.D.G, H.B.A. ve M.A. isimli şüpheliler, aynı gün içinde ekiplerce yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda M.A'nın üzerinden 1 silah, 1 şarjör ve 2 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlıların trafikte tartışması ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Real Betis
|13
|24
|5. Osasuna
|13
|23
|6. Real Sociedad
|13
|23
|7. Athletic Bilbao
|13
|21
|8. Rayo Vallecano
|13
|21
|9. Villarreal
|13
|18
|10. Real Valladolid
|13
|17
|11. Valencia
|13
|16
|12. Mallorca
|13
|16
|13. Getafe
|13
|14
|14. Girona
|13
|13
|15. Almeria
|13
|13
|16. Espanyol
|13
|12
|17. Sevilla
|13
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|13
|4