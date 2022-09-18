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Beylikdüzü'nde yangın: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

3. Sayfa 18.09.2022, 17:17
Beylikdüzü'nde yangın: İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Şehitler Caddesi'nde bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA
#Beylikdüzü #depoda yangın
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