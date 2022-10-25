Beton mikseri şarampole devrildi
Muğla’nın Fethiye ilçesinde beton mikseri şarampole devrildi. Kaza sonucu beton mikserin sürücüsü yaralandı.
3. Sayfa 25.10.2022, 01:47
Murat Kutsal M’nin kullandığı beton mikseri, Eldirek Mahallesi Yeşilüzümlü yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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