Beton kalıbın altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde, inşaatta söküm işlemi sırasında çöken beton kalıbın altında kalan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3. Sayfa 03.11.2022, 15:47
Alınan bilgiye göre, Tömük Mahallesi'nde bir inşaatın havuz kısmındaki söküm işlemi sırasında çökme meydana geldi.
İşçi Orhan Esenoğlu, çöken beton kalıbın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Esenoğlu, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çalışmanın durdurulduğu inşaatta jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.
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