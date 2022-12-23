Beşiktaş'ta deniz kenarındaki restoranın balkonu çöktü: Yaralılar var

Beşiktaş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, saat 21.00 sıralarında Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan bir restoranın balkonu çöktü.

Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevrede gerekli emniyet tedbirleri alınırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.