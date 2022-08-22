Belediye otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bursa'da belediye otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarparak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2'si ağır, 21 kişi yaralandı.
3. Sayfa 22.08.2022, 10:59
Murat Mutlu idaresindeki kamyonet, Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular Mahallesi civarında arızalanarak sol şeritte durdu.
O sırada arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen belediye otobüsü, kamyonete çarptıktan sonra yol kenarındaki bahçeye savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otobüsteki 21 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otobüs de çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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