Belediye Başkan Vekili trafik kazasında yaralandı
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken yaralılardan birinin Bingöl Belediye Başkan Vekili Sait Kolak olduğu belirtildi.
3. Sayfa 11.11.2022, 20:08
Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bingöl-Genç kara yolunun havalimanı kavşağında 31 SR 456 ile 12 AK 002 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralanan 4 kişiden birinin Bingöl Belediye Başkan Vekili Sait Kolak olduğu anlaşıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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